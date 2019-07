Prosegue il testa tra Milan e Roma per Veretout. Come riporta Tuttosport, la prossima settimana Petrachi è convinto di assestare l’affondo definitivo per il francese: il club giallorosso mette sul piatto 20 milioni. I rossoneri, dopo aver incontrato la dirigenza della Fiorentina, sono alla finestra pronti a rilanciare.