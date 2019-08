Tuttosport - La scelta di Conti: resta al Milan

Andrea Conti e il Milan, una storia destinata a durare. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, il terzino ex Atalanta, condizionato dagli infortuni nelle sue prime due stagioni in rossonero, vuole mettersi in gioco e dimostrare di essere importante per la squadra. Sabato è rimasto in panchina e nelle gerarchie parte alle spalle di Calabria, ma la volontà è di provare a ribaltarle. La dirigenza rossonera, dalla sua, ha preso atto del fatto che il ragazzo desidera restare: il fisico sta bene e Andrea sta lavorando molto sulla fase difensiva per diventare un terzino completo.