Tuttosport: "Lampi di vero Milan: ciao Empoli"

"Lampi di vero Milan: ciao Empoli": titola così stamattina Tuttosport per commentare il successo di ieri del Diavolo per 3-0 in casa dei toscani. Decisive le reti di Loftus-Cheek, Giroud (rigore) e del giovane Chaka Traorè, che ha segnato il suo primo gol in Serie A. Per i rossoneri, che non vincevano in trasferta dal 7 ottobre sul campo del Genoa, si tratta della terza vittoria consecutiva in una settimana dopo quelle contro Sassuolo e Cagliari.

Sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, che è stato al fianco della squadra per tutta la trasferta, il Milan ha portato a casa tre punti importanti che rafforzano il terzo posto in classifica della squadra di Stefano Pioli. Nel post-partita, sono arrivate poi le parole di Theo Hernandez, il quale ha ribadito ancora una volta che la squadra è e sarà sempre con il tecnico milanista: "Siamo stati sempre con lui. Quello che dice la gente non lo ascoltiamo. Siamo con Pioli fino alla fine. Abbiamo passato un periodo complicato, però non abbiamo mai ascoltato le critiche. È vero, abbiamo perso punti che non dovevamo perdere ma ora, grazie al lavoro, siamo tornati a vincere. Ora non è il momento di guardare la classifica, ma dobbiamo pensare solo a fare punti".