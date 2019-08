Tuttosport - Laxalt e Atalanta, il terzino dovrà rinunciare a qualcosa per andare a Bergamo

L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla trattativa tra l'Atalanta e Diego Laxalt, terzino in uscita dal Milan. L'incontro di ieri con l'entourage del giocatore è stato definito positivo dagli agenti dell'uruguaiano, ma la situazione è invece più bloccata di quello che sembra. Il problema è principalmente economico: la Dea non può garantire al giocatore lo stesso stipendio che guadagna al Milan (1.8 milioni di euro). La scelta è in mano al laterale classe '93, il quale dovrà rinunciare a qualcosa se vorrà rilanciarsi in nerazzurro e con Gasperini.