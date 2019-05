Tuttosport - Le pagelle del Milan: Donnarumma è il migliore in campo

L'edizione odierna di Tuttosport ha valutato la prestazione dei rossoneri a Firenze, capaci di strappare il successo al Franchi. Buona parte del merito passa dai guantoni di Donnarumma che, stando al quotidiano piemontese, è il migliore in campo con un rotondo 7. Calhanoglu, autore del gol, ha ricevuto un 6.5 com Abate e Romagnoli, mentre sufficienza per Musacchio, Rodriguez, Bakayoko, Suso e Cutrone. 5.5 per Kessie e Borini, 5 a Piatek, Gattuso ha invece ricevuto un 6.