Tuttosport: "Leao e Messias tengono in vetta Pioli. Rotto digiuno di 221 minuti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'edizione in edicola questa mattina, Tuttosport titola così nelle pagine dedicate al Milan: "I gol di Leao e Messias tengono in vetta Pioli". I rossoneri hanno vinto per 2-0 a San Siro contro il Genoa e mantengono così i due punti di vantaggio sull'Inter in classifica. Vittoria significativa non solo per i punti ma anche per il ritorno al gol della squadra di Pioli che non andava a segno da 221 minuti: "Rotto digiuno di 221 minuti, il portoghese non andava a segno da 6 partite".