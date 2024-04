Tuttosport: "Leao, ecco il leader. Si è ripreso il Milan con gli assist e i gol"

"Leao, ecco il leader. Si è ripreso il Milan con gli assist e i gol": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'attaccante portoghese ha trovato la forma migliore nel momento cruciale della stagione. Il numero 10 milanista è stato decisivo anche nell'ultima partita giocata dal Diavolo sul campo della Fiorentina con un assist per la rete del vantaggio di Loftus-Cheek e poi con il gol della vittoria.

Nel post-partita del Franchi, Leao ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato con Pioli in queste settimane, non importa come si inizia ma in che modo si finisce. Vogliamo finire bene la stagione, senza rimpianti. A Firenze abbiamo centrato il successo, siamo anche in Europa League, un torneo che il Milan non ha mai vinto e che noi vogliamo vincere. Sono uomo, non sono più un ragazzino. Devo ringraziare club e società che mi ha portato a questo livello, ringrazio i miei tifosi e faccio i complimenti a Chukwueze, ha dispuato una grande partita e sono molto felice per lui. La squadra sta bene, sapevamo quanto fosse importante vincere con la Fiorentina e allungare sul terzo posto".