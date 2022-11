Tuttosport: "Leao fa lo spaventaMilan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Leao fa lo spaventaMilan": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di ieri del papà del portoghese che ha lasciato aperte tutte le porte sul futuro del figlio. Il club di via Aldo Rossi gli offrirà 7 milioni di euro a stagione, se non prolungherà verrà ceduto. In questa vicenda va ricordato che c'è sempre un ostacolo che non sarà facile superare, vale a dire la famosa multa che il giocatore deve pagare allo Sporting Lisbona.