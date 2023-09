Tuttosport: "Leao, Pallone di legno. Con il Milan la rivincita"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Leao, Pallone di legno. Con il Milan la rivincita". L'attaccante rossonero non è stato inserito nella lista dei trenta nominati per il Pallone d'Oro nonostante l'ottima stagione con il Diavolo. Il portoghese deve però fare meglio in Europa sia con la squadra rossonera che con la sua nazionale.