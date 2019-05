Tuttosport - Leo sogna Conte, ma Juve e Inter sono avanti

In questi giorni sono molti i nomi accostati alla panchina del Milan. Come riporta Tuttosport, molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla Champions. Il sogno di Leonardo rimane Conte, ma i rossoneri sono in ritardo rispetto a Inter e Juve. Sarri ha dichiarato di voler rimanere a Londra, così come Gasperini sembra intenzionato a voler proseguire la sua esperienza con l’Atalanta. Ballano Di Francesco, Giampaolo, Jardim e Van Bommel, mentre sono in calo le quotazioni di Pochettino.