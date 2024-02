Tuttosport: "Maignan e Theo, rinnovi pesanti"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Maignan e Theo, rinnovi pesanti". In casa rossonera presto entreranno nel vivo le trattativa per i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi legati al Diavolo fino al 2026. Il portiere francese chiede un trattamento da top player e pure il terzino spera in un ritocco dell'ingaggio.

Nelle prossime settimane, in via Aldo Rossi arriverà anche il momento di parlare del futuro di Olivier Giroud, che è in scadenza al termine di questa stagione. Le parti si incontreranno e insieme prenderanno la decisione migliore per tutti. Il centravanti francese dovrà decidere se restare ancora un anno o se tentare un nuova avventure in qualche altro campionato (Mls americana).