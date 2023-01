Tuttosport: "Maignan rimane un caso. Vasque non basta, c'è Rico"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In merito ai movimenti di mercato del Milan per la porta, Tuttosport titola così stamattina: "Maignan rimane un caso. Vasque non basta, c'è Rico". Purtroppo non ci sono certezze su quando potrà tornare a disposizione il francese e quindi in via Aldo Rossi hanno deciso di tornare sul mercato. Ieri è stato ufficializzato il giovane colombiano Devis Vasquez, ma non è finita qui: i rossoneri stanno infatti valutando di prendere anche Sergio Rico, portiere del PSG che potrebbe arrivare a Milanello in prestito fino al termine della stagione.