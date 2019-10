Tuttosport - Maldini attacca: "Tante cose non dette su ciò che abbiamo trovato"

Paolo Maldini affila gli artigli e non si nasconde dietro a frasi di circostanza. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando dell’intervista rilasciata dal dirigente rossonero a Sky. "Abbiamo preso una squadra con un passivo di 125 milioni - ha dichiarato - abbiamo fatto un mercato a zero la scorsa estate e siamo stati banditi dall’Europa. Ci sono tante cose che non sono state dette. Abbiamo ricevuto multe da 12 milioni dalla Uefa per le gestioni precedenti. Il cammino è difficile. Chi guarda il Milan deve avere una situazione più completa di quello che stiamo vivendo".