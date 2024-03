Tuttosport: "Maldini conquista Monza per riconquistare casa"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Maldini conquista Monza per riconquistare casa". Dopo le esperienze altalenanti con Spezia ed Empoli, Daniel Maldini è passato in prestito al Monza: il tecnico Palladino gli ha concesso finora solo degli spezzoni di partita, ma lui ha risposto con due gol segnati in appena 86 minuti in campo.

Il suo obiettivo è di riconquistare un posto nel Milan, ma il quotidiano torinese riferisce anche che Adriano Galliani, ad del Monza, è al lavoro per trattenerlo in biancorosso anche nella prossima stagione: i contatti con il club rossonero sono già stati avviati e la formula potrebbe essere quella che il Diavolo aveva concordato con l'Empoli in estate (prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro e controriscatto in favore del Milan a 5 milioni).