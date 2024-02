Tuttosport: "Max, quando torna la Juve?". Oggi il Milan può essere 2°

"Max, quando torna la Juve?". Così Tuttosport in taglio alto nella sua copertina di oggi. Il giornale si concentra sul nuovo pareggio dei bianconeri, che hanno perso il ruolino di marcia quasi perfetto conquistato negli ultimi mesi e ora si trovano a ben nove punti di distanza dall'Inter, che ha anche una gara in meno. "A Verona un'altra prova sconcertante, Allegri in tilt", si legge.

Con una vittoria stasera contro il Monza, il Milan può superare la Juventus al secondo posto. I rossoneri di Pioli stanno attraversando un ottimo momento di forma e sono reduci dal 3-0 al Rennes in Europa League. Per questa sfida, Stefano Pioli dovrebbe dare un turno di riposo a Olivier Giroud: il centravanti titolare sarà Luka Jovic.