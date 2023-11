Tuttosport - Mercato Milan: Adams in pole su Guirassy per l'attacco

vedi letture

A gennaio, il Milan interverrà sul mercato per dare alternative valide a Stefano Pioli in difesa e in attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo, proseguono i contatti con il Montpellier per Akor Adams, il quale sembra essere in pole su Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda che piace molto in via Aldo Rossi, ma il giocatore sembra più propenso a cambiare squadra in estate e non a gennaio. Lo riferisce Tuttosport.