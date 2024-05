Tuttosport - Mercato Milan: Zirkzee è sempre il preferito per l'attacco, l'ostacolo sono le altissime commissioni

vedi letture

Il Milan ha un grande priorità in questo mercato estivo, vale a dire prendere un nuovo centravanti. E da tempo il primo nome della lista è quello di Joshua Zirkzee, che ha trascinato in questa stagione il Bologna in Champions League. L'olandese, come riferisce stamattina Tuttosport, ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma l'ostacolo nella trattativa potrebbero essere le altissime commissioni che chiederà il suo agente (più di 10 milioni di euro).

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8