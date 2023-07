Tuttosport: "Milan, 100 milioni per vincere la corsa alla seconda stella"

"Milan, 100 milioni per vincere la corsa alla seconda stella": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono al lavoro per rinforzare la squadra e provare a vincere il prossimo campionato, così da raggiungere quota 20 scudetti prima dell'Inter. Sul fronte mercato, oggi inizia la settimana che potrebbe essere decisiva per Pulisic, Reijnders e Musah.