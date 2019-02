Tuttosport - Milan, 5 gare per lanciare la volata Champions

Un mini campionato di cinque partite per lanciare la volatona Champions. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport parlando del Milan e dei prossimi impegni in campionato della squadra rossonera. Da oggi fino al 9 marzo, Romagnoli e compagni disputeranno cinque partite, tre in casa, quattro contro avversarie, perlomeno sulla carta, abbordabili: Cagliari, Empoli, Sassuolo e Chievo, in mezzo la difficile trasferta di Bergamo con l’Atalanta. L’obiettivo, ovviamente, è fare tanti punti per arrivare al derby del 17 marzo in una posizione tranquilla. È arrivato il momento di cambiare marcia e accelerare.