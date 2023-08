Tuttosport - Milan a lavoro sulle uscite, ma Krunic rimarrà al Milan: il bosniaco non andrà in Turchia

vedi letture

Come riportato da Tuttosport, il Milan in questi ultimissimi giorni di mercato sta cercando di ultimare le cessioni così da non aver giocatori scontenti e inutilizzati in rosa.

Tra questi, però, non c'è Rade Krunic: per diverso tempo si è parlato molto di una sua cessione ai turchi del Fenerbahce ma è una opzione da escludere perché considerato centrale nel progetto di mister Pioli.