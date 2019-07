Tuttosport - Milan, alzata l’offerta per Veretout: sul piatto 18 milioni

Nella giornata di ieri, il Milan ha alzato la propria offerta per Veretout fino a 18 milioni (16 più due di bonus). Una mossa - scrive Tuttosport - che ha fatto sicuramente piacere alla Fiorentina. La prossima settimana i dirigenti viola incontreranno la Roma, altra squadra interessata al francese, il quale avrebbe espresso il proprio gradimento per i rossoneri (accordo per un contratto da 3 milioni bonus inclusi. Tuttavia, anche la Capitale sarebbe una meta gradita.