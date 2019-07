Questo il titolo di questa mattina di Tuttosport sul mercato del Milan: "Arrivano i milioni per Correa". André Silva ha lasciato nelle scorse ore il ritiro rossonero negli USA per tornare in Europa in quanto è quasi fatta per il suo passaggio al Monaco per circa 30 milioni di euro. I rossoneri avranno così i soldi per provare l'assalto ad Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid.