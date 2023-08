Tuttosport - Milan, bloccato Calafiori: accordo verbale con il Basilea per un prestito con diritto di riscatto

Il Milan, che sta cercando un terzino sinistro con cui sostituire il partente Fodé Ballo-Touré, avrebbe bloccato Riccardo Calafiori del Basilea: come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero avrebbe trovato un accordo verbale con gli svizzeri per un prestito con diritto di riscatto per il prodotto del settore giovanile della Roma.