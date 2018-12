Tuttosport - Milan, bocciatura per Halilovic e Bertolacci

Nella rosa rossonera ci sono giocatori che potrebbero non rientrare più nei progetti di Gattuso. Si tratta, come riporta il quotidiano Tuttosport, di Halilovic, Bertolacci e Montolivo. I primi due, schierati dal primo minuto contro il Dudelange, hanno deluso, mentre l’ex capitano non ha mai messo piede in campo in questa stagione. È probabile che possano lasciare il Milan già a gennaio.