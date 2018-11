Tuttosport - Milan, Bonaventura a rischio operazione

Non arrivano buone notizie dall'infermeria milanista in merito alle condizioni di Giacomo Bonaventura: come spiega Tuttosport, l'infiammazione al ginocchio non si sta infatti attenuando in modo soddisfacente e per questo si starebbe pensando ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. In caso di operazione, il centrocampista rossonero rischia uno stop di oltre due mesi.