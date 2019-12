Tuttosport - Milan, Borini ad un passo dal Genoa

L'avventura di Fabio Borini in maglia rossonera è ad un passo dalla conclusione: come rivela questa mattina Tuttosport, infatti, l'attaccante esterno del Milan è molto vicino al trasferimento al Genoa. Il giocatore, che non rientra nei piani di Pioli, ha chiesto la cessione e nelle prossime ore, prima di definire il suo passaggio al Grifone, dovrà risolvere il suo contratto con il club di via Aldo Rossi che scade il prossimo 30 giugno.