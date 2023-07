Tuttosport: "Milan, braccio di ferro per Chukwueze: il Villarreal chiede 35 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Primo giorno di raduno per il Milan di Stefano Pioli, che in attesa di Christian Pulisic si godrà per la prima volta Ruben Loftus-Cheek. Ma il tecnico rossonero attende ancora diversi acquisti, dal nuovo centrocampista ad un esterno in più in attacco, individuato in Samuel Chukwueze del Villarreal, con cui è in atto e un vero e proprio braccio di ferro, come scrive Tuttosport.

Il calciatore è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e ha già dato il suo sì ai rossoneri, ma l'ostacolo maggiore è proprio il club spagnolo, che continua a fare muro e a non muoversi dalla richiesta di 35 milioni, nonostante un solo anno dalla scadenza.