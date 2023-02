Tuttosport - Milan, buone notizie anche da Florenzi: obiettivo Tottenham, ma potrebbe essere convocato già per Atalanta o Fiorentina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Milanello arrivano buone notizie anche su Alessandro Florenzi, che è quasi pronto anche lui per tornare in campo dopo diversi mesi di stop: come spiega stamattina Tuttosport, l'obiettivo è di farlo arrivare al meglio per il match di Champions League in casa del Tottenham dell'8 marzo, ma non è escluso che possa essere convocato già per l'Atalanta o per la Fiorentina.