Tuttosport - Milan, buone notizie da Diaz: sta meglio e sarà a disposizione per l'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel secondo tempo di Napoli-Milan, Brahim Diaz era stato costretto ad uscire dal campo per un fastidio agli adduttori della coscia destra, ma per fortuna le sue condizioni non preoccupano: come riporta Tuttosport, infatti, lo spagnolo sta meglio e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di venerdì contro l'Empoli (non dovrebbe però partire dal primo minuto).