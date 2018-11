In vista del big-match di domenica in casa della Lazio, Rino Gattuso dovrebbe recuperare due giocatori acciaccati: si tratta di Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Come riporta Tuttosport, il primo si è allenato già ieri in gruppo, mentre il turco ha lavorato a parte, ma dovrebbe esserci all'Olimpico contro i biancocelesti.