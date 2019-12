Tuttosport - Milan, carica Pioli: "Piatek non è un problema"

"Non c’è un problema Piatek". Alla vigilia di Bologna-Milan, mister Pioli - come riporta Tuttosport - ha provato a togliere pressione al centravanti polacco, a secco di gol da sei partite e stasera nuovamente al centro del tridente offensivo. Fin qui, nonostante un rendimento spesso insufficiente, il pistolero ha giocato in tutte le 14 giornate di campionato: è evidente che il Milan non abbia un’alternativa in quel ruolo.