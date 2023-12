Tuttosport: "Milan, cercasi vero Leao per riprendere a correre"

All'ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Alcune note liete, come il recupero di Leao e Okafor, entrato bene al St. James' Park, il buon periodo di forma di Jovic e Chukwueze che inizia a prendere confidenza col gol. Tuttosport, però, sottolinea come stia mancando il vero Leao ai rossoneri. Questo il titolo odierno sul classe '99 del giornale: "Milan, cercasi vero Leao per riprendere a correre".

A livello numerico, il portoghese ha segnato ’ultimo sigillo il 7 novembre, in Milan-Psg 2-1, ma in campionato Rafa non mette la propria firma addirittura dal 23 settembre, quando un suo gol decise la delicata partita a San Siro contro il Verona.