Tuttosport - Milan, che fatica il mercato in uscita

Si fanno tanti nomi per il mercato in entrata del Milan, ma in via Aldo Rossi sono al lavoro anche per quello in uscita: come spiega Tuttosport, i rossonero stanno però trovando parecchie difficoltà a cedere i suoi giocatori. L'ultimo, in ordine di tempo, è Kessie, che si va ad aggiungere a Biglia, Suso e André Silva. Per il momento, le uniche cessioni sono state quelle di Patrick Cutrone al Wolverhampton e di Tiago Djalò al Lille.