Tuttosport - Milan-Chiesa: i rossoneri potrebbero strutturare un’offerta come fatto con Tonali

Il Milan sogna Federico Chiesa, ma per far partire la trattativa la Fiorentina dovrà accettare l'inserimento di una contropartita tecnica come Lucas Paquetà. Questo è il primo passo fondamentale, poi si penserà alla parte cash: come riporta Tuttosport, il club di via Aldo Rossi potrebbe strutturare un’offerta come fatto con Tonali, ioè un prestito molto oneroso con un diritto o un obbligo di riscatto.