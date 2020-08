Tuttosport - Milan-Chiesa: ogni tentativo per abbassare i 70 mln chiesti dalla Fiorentina sono andati per ora a vuoto

Il Milan è in corsa per Federico Chiesa, ma la richiesta di 70 milioni di euro per il suo cartellino da parte della Fiorentina è fuori dalla portata dei rossoneri: come riporta Tuttosport, il club di via Aldo Rossi sta provando ad abbassare la cifra chiesta da Commisso, ma per ora tutti i tentativi sono andati a vuoto. Lo riferisce Tuttosport.