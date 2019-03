Tuttosport - Milan-Chiesa, qualche contropartita tecnica per convincere la Fiorentina: ai viola piace Cutrone

Per provare a convincere la Fiorentina a cedere Federico Chiesa, il Milan potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica: il profilo che piace di più ai viola è certamente quello d Patrick Cutrone. Come spiega Tuttosport, in via Aldo Rossi non vorrebbero rinunciare al giovane bomber, ma se la sua cessione dovesse servire per arrivare ad uno come Chiesa, il suo sacrificio potrebbe essere meno doloroso. Alla Fiorentina potrebbero poi interessare anche Laxalt o Castillejo.