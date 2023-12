Tuttosport: "Milan, ciao Krunic: può arrivare Traoré. Gabbia primo colpo"

"Milan, ciao Krunic: può arrivare Traoré. Gabbia primo colpo": titola così questa mattina Tuttosport in merito ai possibili movimenti di mercato dei rossoneri a gennaio. Il Diavolo attende la mossa del Fenerbahçe che da tempo è in pressing sul centrocampista bosniaco. In caso di addio, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo che milita ora al Bournemouth. Su di lui c'è anche il Napoli.

Intanto il Milan annuncerà presto il suo primo colpo del mercato di gennaio, vale a dire Matteo Gabbia, il quale rientrerà con sei mesi di anticipo dal prestito al Villarreal vista la pesante emergenza infortuni che ha colpito la difesa rossonera. Ci sono da perfezionare gli ultimi dettagli, con il giocatore atteso in Italia nei primi giorni del 2024. Al momento restano invece congelati i discorsi legati all’attaccante.