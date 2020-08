Tuttosport - Milan, con il rinnovo di Ibrahimovic non sarebbe previsto un acquisto in attacco

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il rinnovo di Ibrahimovic porterebbe ad una decisione forte in ambito di calciomercato. Con la conferma dell'attaccante svedese, infatti, la dirigenza rossonera non sembrerebbe intenzionata a intervenire nel reparto offensivo ritenuto al completo con Ibra, Leao e Rebic. I fondi di mercato, quindi, verrebbero indirizzati verso altri reparti quali il centrocampo o la difesa. L'eventuale approdo ai gironi di Europa league, tuttavia, potrebbe fare rivedere le strategie portando il Milan ad un colpo last minute in attacco per dare un'alternativa al reparto offensivo di Pioli