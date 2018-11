Tuttosport - Milan, Conti fermato per tre giornate: la squalifica vale solo per la Primavera

In seguito a quello che è successo dopo Milan-Chievo del campionato Primavera, Andrea Conti, che nel post-partita ha protestato duramente contro l'arbitro, è stato fermato per tre giornate dal Giudice Sportivo: come riferisce Tuttosport, la squalifica vale solo la Primavera e dunque il terzino milanista potrà essere regolarmente convocato da Rino Gattuso per le prossime partite di Serie A.