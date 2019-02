Tuttosport - Milan, da Scaroni frecciatina alla Juve

"Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno". Come evidenzia Tuttosport, il presidente rossonero Paolo Scaroni, presente ieri all’inaugurazione del Milan Club Parlamento, ha rifilato una frecciatina al club bianconero, che domina in Italia ma non ha ancora vinto in Europa. "Il numero di fan è proporzionato alle vittorie in Champions - ha aggiunto il numero uno di via Aldo Rossi - non c’entra niente lo Scudetto".