Tuttosport - Milan, De Paul favorito. Gabbiadini piano B

Sfumati Ibra e Muriel, il Milan si sta muovendo per cercare un’alternativa. Tra i giocatori nel mirino c’è Gabbiadini, il quale tornerebbe volentieri in Italia. Non a caso, come riporta Tuttosport, il suo agente, alle prime notizie sull’interesse dei rossoneri, è subito volato a Londra per parlare con il suo assistito. Ma “Gabbia, al momento, rappresenta il Piano B. Il vero obiettivo per l’attacco, infatti, è Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il problema, però, sarà convincere i friulani, che non vorrebbero privarsi a stagione in corso di uno dei pilastri della squadra.