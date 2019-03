Tuttosport - Milan, dopo Ibra e Fabregas arriva il no di Gazidis anche per Falcao

Negli ultimi giorni, il nome di Radamel Falcao, attaccante del Monaco, è tornato ad essere accostato al Milan, ma il suo profilo non sembra interessare il club di via Aldo Rossi e soprattutto l'ad Ivan Gazidis: come riferisce Tuttosport, dopo Ibrahimovic e Fabregas, il dirigente sudafricano ha infatti chiuso la porta anche al centravanti colombiano in quanto la scelta del fondo Elliott è quella di puntare su giocatori Under 30.