Tuttosport - Milan, due le strade per arrivare a Ibra

L’obiettivo principale del Milan per l’attacco - ormai non è più un mistero - è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha voglia di rimettersi in gioco in Europa e tornerebbe volentieri a Milano, sponda rossonera ovviamente. Il problema ingaggio sarebbe secondario - osserva Tuttosport - visto che a Los Angeles guadagna 1.5 milioni. Due le strade: prenderlo in prestito fino a maggio (operazione in stile Beckham) oppure attendere che rescinda il suo contratto con la franchigia californiana (complicato, ma non impossibile).