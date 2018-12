Tuttosport: "Milan, è crisi: Spal decisiva per Gattuso"

Ancora un pareggio per i rossoneri, stavolta sul campo del Frosinone. La vittoria manca ormai da quattro partite, così come i gol: e il quarto posto è ora lontano tre punti. Insomma, una squadra in evidente difficoltà non solo tecnica. "Milan, è crisi", titola Tuttosport in prima pagina, dopo il brutto pari dello "Stirpe". Ora Rino rischia davvero: "Spal decisiva per Gattuso", aggiunge il noto quotidiano sportivo torinese, che evidenzia così la posizione precaria dell’allenatore milanista, sempre più nel mirino dei tifosi.