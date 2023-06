Tuttosport - Milan e Inter su Milinkovic-Savic, ma Lotito non fa sconti

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sogno Milinkovic-Savic: è derby tra Inter e Milan ma Lotito non fa sconti" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il serbo della Lazio, con un contratto in scadenza nel 2024, è stato allenato da Inzaghi e Pioli: i due tecnici di Inter e Milan spingono per averlo ma Lotito non farà sconti e, nonostante manchino dodici mesi alla scadenza, per il serbo parte da una valutazione di 30-35 milioni.