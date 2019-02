Tuttosport - Milan, ecco come i rossoneri hanno beffato il PSG per Paquetà

Lo scorso ottobre, il Milan ha battuto la concorrenza di diversi club e si è assicurato Lucas Paquetà. L'edizione odierna di Tuttosport racconta che i rossoneri hanno beffato in particolare il PSG, che in quei giorni concitati si era mosso con il ds Henrique, ma stava prendendo tempo per provare ad abbassare la richiesta del Flamengo e stava trattando anche sulla percentuale che spettava all'agente del giocatore e al ragazzo stesso. Il club di via Aldo Rossi ed in particolare Leonardo sono stati però più veloci e hanno chiuso per il giovane talento brasiliano.