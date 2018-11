Tuttosport - Milan, Elliott cerca un socio di minoranza ma il club non è in vendita

Elliott sarebbe alla ricerca di un socio di minoranza che possa dargli una mano nella gestione del Milan, ma, secondo Tuttosport, è importante mettere in chiaro che il club rossonero non è in vendita e il fondo americano non è in fase di disimpegno. Anzi, la presenza domenica sera a San Siro in occasione della supersfida contro la Juventus di Gordon Singer fa capire quanto la proprietà sia vicina e presente nella vita della squadra milanista.