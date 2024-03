Tuttosport: "Milan, esame San Siro: stadio da riconquistare"

vedi letture

"Milan, esame San Siro: stadio da riconquistare": titola così stamattina Tuttosport in vista dell'impegno di oggi pomeriggio del Diavolo a San Siro contro l'Empoli. I rossoneri sono reduci dal successo per 4-2 nell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, match durante il quale però non sono mancati i fischi dei tifosi milanisti per la prestazione deludente per lunghi tratti del Diavolo e per i due gol subiti in superiorità numerica.

La sfida odierna contro i toscani deve essere dunque l'occasione non solo per proseguire la ricorsa al secondo posto in classifica, ma anche per provare a riconquistare la tifoseria milanista che comunque continua a far sentire sempre il suo sostegno alla squadra di Stefano Pioli in ogni partita.