Tuttosport: "Milan flop: gli errori di Pioli ma non solo..."

vedi letture

"Milan flop: gli errori di Pioli ma non solo...": titola così questa mattina Tuttosport in merito al momento difficile del Diavolo. Il tecnico ha sicuramente le sue colpe, ma a complicare tutto ci sono anche i troppi infortuni e un mercato finora piuttosto deludente, soprattutto in attacco. A questo va aggiunto poi il fatto che alcuni giocatori fondamentali come Theo Hernandez e Leao stanno giocando ben al di sotto dei loro standard.