Tuttosport - Milan Futuro, c'è Bollini per il post-Bonera. Ma serve il via libera della FIGC

Il Milan Futuro avrà presto un nuovo allenatore: la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro la Lucchese risulterà fatale a Daniele Bonera che potrebbe essere sostituito da Alberto Bollini, attuale ct dell'Italia Under 19. Il club di via Aldo Rossi, che è in attesa ora del via libera della FIGC prima di dare l'ufficialità, ha pronto per lui un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027.

Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge che la federazione starebbe valutando la possibilità di sostituire a sua volta Bollini con l'ex rossonero Leonardo Bonucci che è attualmente il vice di Bernardo Corradi nell'Italia Under 20.